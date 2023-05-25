США із союзниками зобов'язалися поставити Україні військову допомогу на $65 млрд - шеф Пентагону

США та інші країни Контактної групи з підтримки України за час існування цього об'єднання зобов'язалися виділити Києву військової допомоги на загальну суму $65 млрд, заявив у четвер міністр оборони Ллойд Остін.

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомоги у сфері безпеки на $65 млрд", - сказав Остін на зустрічі Контактної групи.

Він наголосив, що надалі для продовження надання військової допомоги Києву "нам потрібно буде робити більше зусиль, зайнятися пошуком креативних способів нарощування наших потужностей із виробництва озброєння". Водночас глава Пентагону запевнив, що США та їхні партнери, як і раніше, сповнені рішучості продовжувати допомагати Україні.

Окремо Остін зупинився на питанні підготовки українських військовослужбовців: "Ми підготували дев'ять моторизованих і механізованих бригад і продовжуємо проводити колективну підготовку українських бойових частин". Як зазначив Остін, у травні 31 навчальний танк M1 Abrams зі США прибув до Графенвера (Німеччина).

"А минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16", - сказав він, висловивши сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотування винищувачів F-16 розпочнеться "найближчими тижнями".

"Тепер усі тут знають, проти чого виступають українці. Росія відновила шокуючу і ганебну низку ракетних ударів, що загрожують безневинним громадянам України, включно з гіперзвуковими ракетами, націленими на Київ. Але ця Контактна група продовжує зміцнювати ППО України та рятувати життя людей. Тепер на боці українців є системи ППО Patriot, надані США, Німеччиною та Нідерландами. А Україна точно і вміло збиває російські ракети", - сказав Остін.

Остін проводив зустріч членів Контактної групи в режимі онлайн.