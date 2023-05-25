Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро

 

Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нового пакета військової допомоги оцінюють у 109 мільйонів євро.

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну разом із нашими міжнародними партнерами. Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки у Міноборони Фінляндії не повідомили жодних подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги.

Напередодні повідомлялося, що загальний обсяг військової допомоги Україні з боку Нідерландів з початку повномасштабного вторгнення становить близько 1,6 мільярда євро, а військова допомога Україні з боку Польщі перевищила 3 млрд євро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес