Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 11:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WSJ: Південнокорейська зброя прямує до України через США
11:36 25.05.2023 |
Південна Корея спрямовує через США Україні сотні тисяч артилерійських снарядів після тривалого опору Сеула надавати Києву зброю. Про це у своєму матеріалі за 24 травня повідомило Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.
Видання стверджує, що Сеул досягнув "конфіденційної домовленості" з Вашингтоном про передання боєприпасів до Сполучених Штатів для доставки в Україну. Вашингтон звернувся з відповідним проханням до свого азійського союзника минулого року, йдеться у повідомленні.
Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-К'ю заявив у четвер, що міністерство веде переговори з Пентагоном про експорт боєприпасів, але що у матеріалі WSJ є "неточні деталі", відмовившись надати подробиці.
"Були різні обговорення і запити, і наш уряд вживатиме відповідних заходів під час всебічного аналізу воєнної та гуманітарної ситуації в Україні", - сказав представник Сеула на брифінгу, передає Reuters.
Південна Корея відкидала надання летальної зброї ЗСУ
Незважаючи на заклики США та Європи великий Південна Корея, яка є провідним виробником артилерійських снарядів, досі виключала можливість надання летальної допомоги Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.
Південна Корея при цьому раніше надсилала Україні гуманітарну допомогу, але відхиляла прохання Києва про пряменадання летальної зброї. Водночас у Сеулі наголошували, що розглядають "різні варіанти" військової допомоги ЗСУ.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|WSJ: Південнокорейська зброя прямує до України через США
|Перший етап підготовки українських льотчиків для F-16 відбудеться у Великій Британії
|Корея може розглянути постачання військової допомоги Україні після моніторингу ситуації «на місцях» - радник президента
|Ісландія, не маючи власної армії, передала ЗСУ бензовози
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Ігнат розповів, які задачі будуть у винищувачів F-16
Бізнес
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто