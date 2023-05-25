Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: Південнокорейська зброя прямує до України через США

 

Південна Корея спрямовує через США Україні сотні тисяч артилерійських снарядів після тривалого опору Сеула надавати Києву зброю. Про це у своєму матеріалі за 24 травня повідомило Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

Видання стверджує, що Сеул досягнув "конфіденційної домовленості" з Вашингтоном про передання боєприпасів до Сполучених Штатів для доставки в Україну. Вашингтон звернувся з відповідним проханням до свого азійського союзника минулого року, йдеться у повідомленні.

Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-К'ю заявив у четвер, що міністерство веде переговори з Пентагоном про експорт боєприпасів, але що у матеріалі WSJ є "неточні деталі", відмовившись надати подробиці.

"Були різні обговорення і запити, і наш уряд вживатиме відповідних заходів під час всебічного аналізу воєнної та гуманітарної ситуації в Україні", - сказав представник Сеула на брифінгу, передає Reuters.

Південна Корея відкидала надання летальної зброї ЗСУ

Незважаючи на заклики США та Європи великий Південна Корея, яка є провідним виробником артилерійських снарядів, досі виключала можливість надання летальної допомоги Україні, посилаючись на ділові зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

Південна Корея при цьому раніше надсилала Україні гуманітарну допомогу, але відхиляла прохання Києва про пряменадання летальної зброї. Водночас у Сеулі наголошували, що розглядають "різні варіанти" військової допомоги ЗСУ.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у квітні, що Сеулу може бути важко дотримуватися лише гуманітарної та фінансової підтримки, якщо Україна зіткнеться з широкомасштабним нападом на цивільне населення або при "ситуації, з якою міжнародне співтовариство не може миритися".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Корея, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4100
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес