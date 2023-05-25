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АНАЛІТИКА

Перший етап підготовки українських льотчиків для F-16 відбудеться у Великій Британії

 

Велика Британія першою розпочне базову підготовку українських льотчиків для польотів на західних літаках, зокрема американських F-16, повідомив журнал Foreign Policy з посиланням на представника британського уряду.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш специфічної підготовки на F-16 (або інших літаках)", - сказав він, зазначивши, що її пройдуть приблизно 20 українців.

До участі в процесі підготовки українських льотчиків готові долучитися Нідерланди. Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен заявила в середу в листі до парламенту, що військові готові розпочати підготовку українських пілотів якомога швидше. Про готовність до участі в цьому процесі повідомила також Норвегія, пише видання.

Прессекретар Міноборони США Пет Райдер підтвердив напередодні, що Сполучені Штати також братимуть участь у підготовці українських пілотів, але на території європейських країн. Він зазначив, що "коли саме розпочнеться це навчання, як постачатимуть літаки, хто їх надасть - із цих питань ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами".

За його словами, навчання може розпочатися в найближчі кілька тижнів або місяців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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