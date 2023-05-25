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Корея може розглянути постачання військової допомоги Україні після моніторингу ситуації «на місцях» - радник президента
10:00 25.05.2023 |
Питання надання Сеулом військової допомоги Україні буде розглянуто після вивчення ситуації на місцях, заявив радник з національної безпеки президента Південної Кореї Чо Тхе Йон.
"Досі ми надавали гуманітарну та фінансову допомогу Україні. (...) Ми плануємо розглянути це (можливість надання військової допомоги - ІФ-У) після моніторингу ситуації на місцях і в світлі інших ситуацій", - наводить заяву Чо Тхе Єна агентство "Рьонхап".
Водночас, як зазначає агентство, радник із нацбезпеки дав зрозуміти, що наразі немає планів відправляти боєприпаси в Україну ні безпосередньо, ні через Польщу.
Президент Юн Сок Йоль уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 21 травня на полях саміту G7 у Хіросімі (Японія) й пообіцяв додаткову допомогу, включно з обладнанням для розмінування та машинами швидкої допомоги.
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