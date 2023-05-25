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Ісландія, не маючи власної армії, передала ЗСУ бензовози
09:31 25.05.2023 |
Ісландія придбає 10 вантажівок для перевезення нафтопродуктів для потреб української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
У Міністерстві закордонних справ Ісландії зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії зосередились на підтримку України відповідно до побажань і потреб.
"Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно бракує, щоб бути швидкими, коли виникне така потреба", - зазначила міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.
Дві вантажівки вже було доставлено в Україну, ще вісім - найближчим часом. Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки становить 400 000 євро.
Варто зазначити, що Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і немає власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.
Допомога Ісландії Україні
У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.
Також, Ісландія планує передати Україні польовий шпиталь. Усі партії в парламенті країни об'єдналися щодо цієї пропозиції.
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