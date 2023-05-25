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АНАЛІТИКА

Ісландія, не маючи власної армії, передала ЗСУ бензовози

Ісландія, не маючи власної армії, передала ЗСУ бензовози

 

Ісландія придбає 10 вантажівок для перевезення нафтопродуктів для потреб української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У Міністерстві закордонних справ Ісландії зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії зосередились на підтримку України відповідно до побажань і потреб.

"Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно бракує, щоб бути швидкими, коли виникне така потреба", - зазначила міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Дві вантажівки вже було доставлено в Україну, ще вісім - найближчим часом. Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки становить 400 000 євро.

Варто зазначити, що Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і немає власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.

Допомога Ісландії Україні

У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Це шкарпетки, підштанники та светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.

Також, Ісландія планує передати Україні польовий шпиталь. Усі партії в парламенті країни об'єдналися щодо цієї пропозиції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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