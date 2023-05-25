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Ігнат розповів, які задачі будуть у винищувачів F-16
23:56 24.05.2023 |
Головною задачею винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістає наземні системи ППО. Адже наразі російська авіація переважає за кількістю і технологіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Винищувачі дадуть нам перекрити ті регіони, де ми маємо прогалини. ППО наземне не може покрити всю територію. Літак - це теж частина ППО. Десь наземне ППО буде перекривати стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А вже далі можуть працювати й мобільні групи, і літаки F-16", - сказав Ігнат.
Однак, за його словами, винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет, тут потрібні системи Patriot та Samp-T. Своєю чергою літаки будуть захищати повітряний простір від таких ракет як Х-101, "Калібр" та дронів-камікадзе.
"Він буде це робити ефективно. Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями", - наголосив речник.
Ігнат зазначив, що перевага у повітрі на окупованих територіях - це дійсно ключове питання, яке дозволить успішно вести й наступальні, і оборонні дії.
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