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АНАЛІТИКА

США перевіряють можливе використання своєї техніки в Бєлгородській області РФ – Білий дім

 

Сполучені Штати вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна, використовувалась під час «вторгнення» на територію Бєлгородської області Росії.

Про це в середу повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

"Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське озброєння... могло бути залучене (до подій у Бєлгородській області - ред.)", - сказав Кірбі на брифінгу для журналістів.

Він додав, що Сполучені Штати не схвалюють застосування американської зброї для атак на території Росії й повідомили про це Україну.

Нагадаємо, у понеділок "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області. Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило про витіснення й ліквідацію всіх учасників нападу, хоча в "Російському добровольчому корпусі" це спростували.

ЗМІ при цьому повідомили, що на поширених російською стороною кадрах видно принаймні два сильно пошкоджені автомобілі Humvee американського виробництва з російського боку прикордонної застави під Бєлгородом. США надали Україні понад дві тисячі таких засобів.

У Пентагоні напередодні заявили, що уважно стежать за повідомленнями щодо можливого застосування американської зброї на території Бєлгородської області РФ.
Ключові теги: США
 

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