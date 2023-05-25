Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США перевіряють можливе використання своєї техніки в Бєлгородській області РФ – Білий дім
22:53 24.05.2023 |
Сполучені Штати вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна, використовувалась під час «вторгнення» на територію Бєлгородської області Росії.
Про це в середу повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.
"Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське озброєння... могло бути залучене (до подій у Бєлгородській області - ред.)", - сказав Кірбі на брифінгу для журналістів.
Він додав, що Сполучені Штати не схвалюють застосування американської зброї для атак на території Росії й повідомили про це Україну.
Нагадаємо, у понеділок "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області. Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило про витіснення й ліквідацію всіх учасників нападу, хоча в "Російському добровольчому корпусі" це спростували.
ЗМІ при цьому повідомили, що на поширених російською стороною кадрах видно принаймні два сильно пошкоджені автомобілі Humvee американського виробництва з російського боку прикордонної застави під Бєлгородом. США надали Україні понад дві тисячі таких засобів.
У Пентагоні напередодні заявили, що уважно стежать за повідомленнями щодо можливого застосування американської зброї на території Бєлгородської області РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
|Парламент Словенії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ігнат розповів, які задачі будуть у винищувачів F-16
|Столтенберг: Є розбіжності щодо питання вступу України
|Генсек НАТО заявив, що терміни передачі F-16 Києву залежатимуть від перебігу бойових дій
|США перевіряють можливе використання своєї техніки в Бєлгородській області РФ – Білий дім
|Норвегія підтримає підготовку українських пілотів на F-16
|Японія відправила ЗСУ позашляховики Type 73 ІІ
Бізнес
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто