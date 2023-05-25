Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія підтримає підготовку українських пілотів на F-16

 

Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів та персоналу на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Глава Міноборони Норвегії у середу поінформував парламент про рішення уряду підтримати навчання українських пілотів.

"Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню та підготовці українського персоналу на винищувачах F-16", - сказав Грам.

Сполучені Штати та кілька європейських країн зазначили, що позитивно ставляться до підготовки українського персоналу на F-16.

За його словами, уряд Норвегії позитивно ставиться до ініціативи створення так званої "коаліції винищувачів". "Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як ми можемо зробити свій внесок у навчання", - сказав Грам.

Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації минулого року після 42 років служби.

У листопаді того ж року уряд підписав угоду з Румунією про продаж 32 норвезьких винищувачів F-16, але літаки досі в Норвегії. За словами Збройних сил Норвегії, вони повинні пройти масштабну модернізацію, перш ніж їх можна буде передати до Румунії.

Водночас Норвегія уклала контракт з компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16 для навчання пілотів. Обидві угоди залежать від схвалення американської та норвезької влади, і процедура все ще триває.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак, за його словами, можливий внесок Берліна може бути незначним.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4100
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0622  0,00 0,01 37,5822  0,01 0,01
EUR 40,0796  0,04 0,11 40,8774  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес