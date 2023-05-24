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АНАЛІТИКА

Японія відправила ЗСУ позашляховики Type 73 ІІ

Японія відправила ЗСУ позашляховики Type 73 ІІ

 

Міноборони Японії передало Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних Сил.

Як пише Мілітарний, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Церемонія передачі допомоги українським військовим відбулася на території міністерства оборони Японії.

Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші відправлять після техогляду і необхідної підготовки.

Японія відправила ЗСУ позашляховики Type 73 ІІ

 

«Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку країні в стані війни. Далі буде», - розповів Сергій Корсунський.

У оприлюдненому документі вказується, що Японія передасть транспортні автомобілі, позашляховики та вантажівки.

Першими до військових України вирушили армійські позашляховики Type 73, які виготовлені компанією Mitsubishi.

Компактний армійський позашляховик випускається з 1973 року для військових Японії.

Спочатку це був армійський варіант Mitsubishi Jeep.

Японія відправила ЗСУ позашляховики Type 73 ІІ

 

А з 1996 року авто випускають у другому поколінні Type 73, створеному на базі Mitsubishi Pajero другого покоління.

Як і його попередник, джип може бути оснащений різними важкими кулеметами і протитанковими гранатометами. Пізніше модель модернізували: зник повітрозабірник на капоті для охолодження інтеркулера.

Нагадаємо, це не перша допомога від Японії для України. У березні японські депутати власним коштом придбали для українських військових 20 автівок. Також у березні Японія виділила 30 мільйонів доларів на постачання нелетального озброєння для України через трастовий фонд НАТО. У квітні українські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.
Ключові теги: Японія
 

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