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АНАЛІТИКА

Бен Воллес прибув до Києва й зустрівся з Резніковим

 

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес прибув до Києва у середу, 24 травня, в рамках неанонсованого робочого візиту до України, де зустрівся з очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим.

Як повідомила пресслужба міноборони України, під час зустрічі обидва урядовці обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема перспективу приєднання України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського", - повідомив Олексій Резніков, слова якого наводить пресслужба українського оборонного відомства. Також Олексій Резніков додав, що з Беном Воллесом обговорили й пріоритети щодо озброєння України.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - додав міністр оборони України. Водночас міністр оборони Великобританії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав Бен Воллес.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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