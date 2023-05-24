Окупаційна влада Криму «націоналізувала» квартиру дружини Зеленського у Ялті

Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру дружини президента України Володимира Зеленського у Ялті.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації окупованого півострова Сєргєй Аксьонов, пише російський "Коммерсант".

Крім квартири Зеленської в елітному житловому комплексі "Імператор" у селищі Лівадія окупаційна влада оголосила про "нацоналізацію" виноробного виробництва "Алеф-Віналь-Крим", ПрАТ "УКСНАБ", торгового центру "Скай плаза", сонячних електростанцій "Солар", дитячого табору "Кипарис", сільгосппідприємства "Семисотка та Компанія", АТ "Ялтинський холод", торгових мереж колишнього магазину "Фуршет" та штаб-квартири Меджлісу кримсько-татарського народу у Сімферополі.

Раніше окупаційна влада Криму незаконно "націоналізувала" понад 130 об'єктів, що належать українським власникам: кінотеатр, заводи, великі торгові центри та магазини.

Як повідомлялося, Зеленський придбав квартиру площею 129,8 кв. м разом із паркувальним місцем у Лівадії у 2013 році - до анексії півострова Росією.