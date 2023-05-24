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АНАЛІТИКА

У Британії українських військових вчать ремонтувати ракетні системи М270

У Британії українських військових вчать ремонтувати ракетні системи М270

 

У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України проходять спеціальну підготовку і беруть участь у навчанні з технічного обслуговування реактивної системи залпового вогню M270.

Про це повідомляє пресслужба українського Генштабу у Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначив один з українських військових, РСЗВ М270 "були вирішальними для здатності Збройних сил України завдавати ударів у відповідь загарбникам на наших окупованих землях".

У Британії українських військових вчать ремонтувати ракетні системи М270

 

Навчання відбувається у рамках навчально-тренувальної операції "Орбітал" Збройних сил Великої Британії.

"Навчальний пакет, наданий підрядниками з Оборонної школи електронної та механічної інженерії [DSEME] та 26-го полку королівської артилерії, надає Збройним силам України необхідні навички, щоб підтримувати РСЗВ у бойовому стані", - йдеться у повідомленні. Навички та вміння, отримані на цьому курсі, будуть передані іншим військовим після повернення в Україну.
Ключові теги: Британія
 

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