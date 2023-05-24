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Навчання українських військових на танках Abrams розпочнуться наступного тижня - Пентагон
13:41 24.05.2023 |
Українські військовослужбовці розпочнуть навчання на танках M1A1 Abrams приблизно наступного тижня.
Про це у коментарі Voice of America розповів речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, очікується, що американські інструктори почнуть тренування українців на танках M1A1 Abrams "протягом наступного тижня або близько того".
Крім того, ще один військовий посадовець на умовах анонімності розповів, що цього тижня близько 250 українців прибудуть до Німеччини на навчання.
Українські військові тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця.
Американські офіційні особи заявили, що інша партія M1A1 Abrams перебуває на ремонті в США і буде доставлена в Україну до осені.
Очікується, що навчання в Німеччині триватимуть близько 10 тижнів. Українців навчать, як керувати танками, як маневрувати в ближньому бою, а також технічному обслуговуванню танків.
За словами посадовця, структура навчань буде подібною до попередніх тренувань, проведених під керівництвом США на бойових машинах Bradley та Stryker.
Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.
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