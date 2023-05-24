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На наступному «Рамштайні» обговорять передачу Україні F-16, - Пентагон
08:46 24.05.2023 |
Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у вівторок на пресбрифінгу.
«У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16», - підкреслив Райдер.
Він також зазначив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, на майданчиках у Європі. «Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати», - додав речник Пентагону.
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн» цього тижня.
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