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АНАЛІТИКА

На наступному «Рамштайні» обговорять передачу Україні F-16, - Пентагон

 

Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив у вівторок на пресбрифінгу.

«У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16», - підкреслив Райдер.

Він також зазначив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, на майданчиках у Європі. «Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати», - додав речник Пентагону.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн» цього тижня.
 

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