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АНАЛІТИКА

Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

 

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

* Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;
* Броньовані мостоукладачі Biber - 2;
* Безпілотники-розвідники Vector - 46;
* Антидронні системи - 8;
* Прикордонні автомобілі - 6;
* Ваговози 8х6 - 2;
* Тягачі із напівпричепами - 5;
* Вантажівки Zetros - 8.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Безпілотник Vector - це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Нагадаємо, що уряд Німеччини почав працювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде містити системи ППО IRIS-T.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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