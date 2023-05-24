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АНАЛІТИКА

Постачання F-16 Україні планується в довгостроковій перспективі, - Пентагон

 

Сполучені Штати Америки планують передати Україні винищувачі F-16 в довгостроковій перспективі, а не до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону генерала Патріка Райдера.

"Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу", - сказав Райдер.

Представник Пентагону також додав, що США розраховують на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 протягом найближчих тижнів або місяців.

F-16 для України

Нагадаємо, після тривалого вагання президент США Джо Байден на саміті G7 схвалив старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Зокрема, у навчанні на винищувачах мають намір взяти участь Канада, Нідерланди, США, Велика Британія, Данія та інші країни.

До того ж голова дипломатії ЄС Боррель повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Він вважає, що Україна невдовзі отримає бажані літаки. Хоча у Пентагоні переконані, що передача може тривати кілька місяців, і це "в кращому разі".

Окрім того, у США заявили, що передача Україні винищувачів F-16 є важливою в середньостроковій перспективі. Однак це не змінить кардинально ситуацію у війні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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