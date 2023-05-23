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АНАЛІТИКА

Україна готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі

 

В контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує політичні та практичні пакети співпраці.

Про це під час брифінгу заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, у політичному пакеті, зокрема, йдеться про те, щоб вивести відносини Україна - НАТО на нову інституційну основу.

"І тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, діючу Комісію Україна - НАТО на Раду Україна - НАТО, яка дозволить нам приймати деякі рішення і обговорювати певні рішення разом з членами Альянсу, а не окремо", - сказала дипломат.

Галібаренко розповіла, що практичний пакет передбачає, що саме для України буде створено багаторічний план, який допоможе надалі наблизити взаємосумісність України.

"Йдеться про допомогу ЗСУ і так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакета допомоги", - додала вона.

Галібаренко зазначила, що йдеться про такі проєкти, як гуманітарне розмінування, медична реабілітація і поступовий перехід на зброю натівського стандарту, що також передбачатиме проведення і продовження навчань й тренувань для українських військових.

Нагадаємо, у травні лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

За підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.
 

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