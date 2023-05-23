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Повітряні сили спростовують старт навчань пілотів на F-16: триває підготовка
14:18 23.05.2023 |
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у країнах Європи ще не почалося, проте триває підготовка фахівців до початку тренувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще", - сказав він.
За його словами, те, що зараз вже є фактично авіаційна коаліція - це надзвичайні новини. Так, низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.
Ігнат додав, що мова йде про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.
"Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси", - сказав речник.
Він зазначив, що представники Повітряних сил та інших структур постійно на контакті з нашими союзниками. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.
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