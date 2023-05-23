Фінансові новини
- |
- 23.05.23
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени - ЗМІ
10:57 23.05.2023 |
У Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року.
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяви посадовців із Центральної та Східної Європи, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи реально Україні отримати винищувачі до осені, високопосадовець з оборонного відомства однієї з країн у Центральній Європі сказав: "Я думаю, що так".
Крім того, на те ж саме питання дипломат зі Східної Європи відповів: "Чому б і ні?".
Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак допускає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.
Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на постачання винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".
Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
|Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени - ЗМІ
|Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ
|«Сталевий фронт» передав українським військовим вже 200 модульних укриттів
|Фонд Порошенка спільно з діаспорою купив для підрозділу ГУР комплекс БПЛА Poseidon
|Порошенко пояснив, чому вибори під час війни - руйнівна для України ідея
|Трюдо і Макрон обговорили оборонні потреби і повоєнну відбудову України
Бізнес
|YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
|Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
|Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier
|Перший штат у США заборонив TikTok
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект