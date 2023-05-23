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АНАЛІТИКА

Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

10:42 23.05.2023 |

Політика

 

Майже пів мільйона доларів США вилучили у справі за підозрою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого на хабарництві, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки на майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, обшук було проведено 22 травня в рамках досудового розслідування отримання $2,7 млн неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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