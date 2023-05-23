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Фонд Порошенка спільно з діаспорою купив для підрозділу ГУР комплекс БПЛА Poseidon
09:45 23.05.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав бійцям одного з підрозділів ГУР комплекс БПЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, другу половину сплатив Фонд Порошенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
"За моїми відчуттями, коли я повернувся з фронту, до початку наступу залишилося не місяці і навіть не тижні. Тому ми прискорюємось, щоб швидше наші війська отримали "очі", здатні бачити вночі і точно не підвладні російським засобам РЕБ", - заявив Порошенко.
Він також повідомив, що вони з командою будуть реалізовувати плани щодо складу запасних частин, ремонтну базу, школу навчання інструкторів і багато інших речей, в тому числі і з кардинальною зміною покращенням оперативних характеристик БПЛА.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що невдовзі у ЗСУ надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10.
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