Трюдо і Макрон обговорили оборонні потреби і повоєнну відбудову України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон під час розмови наголосили на необхідності трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її повоєнної відбудови.

Про це повідомили в офісі глави канадського уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Прем'єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у підтримці оборони України та її довготермінових потреб у відбудові", - зазначили в офісі Трюдо.

За його інформацією, співрозмовники зобов'язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстоку агресію та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.

Під час розмови також була порушена тема боротьби з дезінформацією на рівні G7.

Як повідомлялося, у Японії 21 травня завершився саміт Групи семи, однією з ключових тем якого була війна Росії проти України.