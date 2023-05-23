Фінансові новини
- |
- 23.05.23
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трюдо і Макрон обговорили оборонні потреби і повоєнну відбудову України
09:00 23.05.2023 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон під час розмови наголосили на необхідності трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її повоєнної відбудови.
Про це повідомили в офісі глави канадського уряду, передає кореспондент Укрінформу.
"Прем'єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у підтримці оборони України та її довготермінових потреб у відбудові", - зазначили в офісі Трюдо.
За його інформацією, співрозмовники зобов'язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстоку агресію та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.
Під час розмови також була порушена тема боротьби з дезінформацією на рівні G7.
Як повідомлялося, у Японії 21 травня завершився саміт Групи семи, однією з ключових тем якого була війна Росії проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
|Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени - ЗМІ
|Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ
|«Сталевий фронт» передав українським військовим вже 200 модульних укриттів
|Фонд Порошенка спільно з діаспорою купив для підрозділу ГУР комплекс БПЛА Poseidon
|Порошенко пояснив, чому вибори під час війни - руйнівна для України ідея
|Трюдо і Макрон обговорили оборонні потреби і повоєнну відбудову України
Бізнес
|YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
|Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
|Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier
|Перший штат у США заборонив TikTok
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект