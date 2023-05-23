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АНАЛІТИКА

Португалія готова допомагати Україні запчастинами до винищувачів F-16

 

Португалія готова навчити українських пілотів використати винищувачі F-16. Також країна готова допомагати ЗСУ запчастинами для літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Португалії Жуана Гомеса Кравіньйо, яку приводить Diário de Notícias.

"Португалія відкрита для такої можливості. У нас є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, для навчання українських пілотів", - сказав міністр.

Постачання Україні літаків F-16, які є у португальських ВПС, є питанням, яке не обговорюється. Міністр додав, що Португалія не має необмеженої кількості винищувачів.

"У нас є ті, які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також у НАТО, тому поки що це питання не порушуємо", - сказав Жуан Гомес Кравіньйо.

Глава МЗС Португалії також сказав, що країна готова вислухати прохання України щодо постачання запчастин до цих літаків та допомогти з їхнім задоволенням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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