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АНАЛІТИКА

Данія хоче провести мирний саміт по Україні в липні

 

Данія хоче провести в липні саміт, присвячений пошуку миру між Україною та Росією, повідомило в понеділок, 22 травня місцеве інформаційне агентство Ritzau з посиланням на міністра закордонних справ країни Ларса Люкке Расмуссена.

"Якщо Україна вважатиме, що настав час для такої зустрічі, це було би фантастично. І тоді Данія, очевидно, хотіла би провести цю зустріч", - сказав він.

На його думку, до ініціативи слід залучити не лише союзників України. "Для початку нам потрібно докласти певних зусиль, щоби створити глобальну прихильність до організації такої зустрічі", - сказав Расмуссен журналістам у Брюсселі в кулуарах Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Зокрема, він вважає, що "необхідно підвищити інтерес і залучення таких країн як Індія, Бразилія та Китай", передає агентство Reuters. Водночас Расмуссен додав, що йому "важко уявити" участь Росії в такому саміті.

"Мирні ініціативи"

Китай ще в лютому представив своє бачення завершення війни Росії проти України. План Пекіна з 12 принципів отримав у ЗМІ назву "мирні ініціативи", хоча слово "війна" в ньому не згадується, як і не піддаються критиці жодні дії Росії та не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій. У квітні лідер КНР Сі Цзіньпін провів першу від початку російської повномасштабної війни розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого відправив до Києва та Москви свого спеціального представника.

Пропозицію посередництва разом з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами у потенціних переговорах між Києвом і Москвою неодноразово озвучував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Щоправда, своїми неоднозначними заявами щодо війни він накликав хвилю обурення Заходу та звинувачення в повторенні тез "російської пропаганди".

Крім того, у квітні Папа Римський Франциск заявив, що бере участь у поки що секретній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. Днями стало відомо, що Ватикан відправить посланця до Києва та Москви, щоби спробувати досягнути перемир'я між ними.

А в червні до України планує приїхати африканська "мирна місія". Врегулювати "конфлікт" між Україною та Росією запропонували допомогти лідери шести країн Африки.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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