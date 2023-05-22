Лула засмучений: Зеленський не з'явився на зустріч

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив у понеділок, 22 травня, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії зірвалася через запізнення Зеленського.

"У мене були переговори, двосторонні з Україною, о 15:15. Ми чекали і отримали інформацію, що він запізнюється. Зеленський не з'явився. Очевидно, що у нього були зустрічі, і він не зміг прийти", - цитує Лулу агентство Reuters.

Напередодні Зеленський зазначив, що зустріч не відбулася через щільні графіки. "Я зустрівся майже з усіма лідерами, але в усіх є свої графіки, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом", - казав він на брифінгу в Японії. На запитання журналістки, чи розчарований він, що не зустрівся з Лулою, Зеленський, посміхаючись, відповів: "Я думаю, це його розчаровує".

Сам президент Бразилії згодом сказав журналістам, що Зеленський, схоже, не зацікавлений в переговорах про мир з Росією: "Я не був розчарований. Я був засмучений, тому що я хотів би зустрітися з ним і обговорити це питання". Водночас він додав, що "Зеленський - доросла людина", яка знає, що робить.

Лула: Ні Зеленський, ні Путін не хочуть миру

Крім того, Лула заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським зараз, бо ні він, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру. "Наразі вони обидва переконані, що виграють війну", - сказав він.

У середині травня Лула відправив до Києва свого міжнародного радника на зустріч з Зеленським. До цього президент Бразилії неодноразово наполягав на мирних переговорах між Києвом і Москвою та пропонував себе в якості посередника разом із іншими "нейтральними" країнами, включаючи Китай.

Бразильський лідер піддався критиці після пропозиції Україні поступитися Кримом Росії та звинувачення США в "заохоченні" війни. Білий дім закинув йому "повторення російської та китайської пропаганди", після чого Лула дещо пом'якшив свою риторику та засудив російське вторгнення в Україну. Втім сьогодні Лула знову заявив, що сигнал президента США Джо Байдена, що "Путін повинен здатися і заплатити за все, що він зруйнував" не допомагає у врегулюванні війни.