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Кулеба прибув у Марокко, де проведе переговори
11:10 22.05.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні з робочим візитом прибув до Касабланки в Марокко, після чого вирушить до столиці, де проведе переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le360.
Зазначається, що голова зовнішньополітичного відомства України, 22 травня, розпочне переговори з "високопоставленими марокканськими посадовцями".
Міністр закордонних справ Королівства Нассер Буріта зазначив, що позиція Марокко щодо російсько-українського "конфлікту" базується на принципах збереження суверенітету держав і поваги до територіальної цілісності країн-членів ООН, мирного врегулювання суперечок, підтримка конструктивної політики сусідства, а також повага до принципів міжнародного права та Статуту ООН.
Кулеба в Африці
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 жовтня 2022 року розпочав перше в історії української дипломатії турне глави відомства країнами Африки. У своїй колонці для РБК-Україна керівник МЗС зазначав, що більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо російської війни в Україні.
У рамках реалізації африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розширює свою присутність в Африці. Зокрема Кулеба провів переговори зі своєю ганійською колегою щодо відкриття українського посольства у Гані.
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