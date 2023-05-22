Папа Римський поставив італійського кардинала на чолі миротворчої місії в Україні

Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Vatican News.

Підтвердження місії надійшло в суботу ввечері, 20 травня, коли, відповідаючи на запитання журналістів, директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні заявив: "Можу підтвердити, що Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архиєпископу Болоньї та президенту Італійської Єпископської конференції, очолити, за погодженням з державним секретаріатом, місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні, сподіваючись, що вона зможе започаткувати шляхи миру, від яких Святіший Отець не відступався ніколи".

Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини в квітні, але поки що подробиць не розкривають.

За словами представників Ватикану, мета місії полягає в тому, щоб спочатку послабити напруженість між двома країнами. Є надія, що після цього розпочнеться мирний процес. Поки що незрозуміло, коли Зуппі розпочне свою місію. Інформаційне агентство Reuters почуло від джерела у Ватикані, що Зуппі хоче зустрітися як з президентом Володимиром Зеленським, так і з президентом Владіміром Путіним.