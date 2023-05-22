Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру
10:33 22.05.2023 |
Саміт формули миру могли б зібрати в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в неділю на робочій сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу" за участю країн G7, України та партнерів, повідомляє "Європейська правда".
" Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", - заявив він.
За словами президента, " розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".
Нагадаємо, топ-дипломат Швеції, яка головує у Раді ЄС раніше повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС на наступній зустрічі обговорять організацію саміту, присвяченого просуванню запропонованої Україною "формули миру"; є пропозиції проводити його у Копенгагені перед самітом НАТО.
Говорячи про мету проведення заходу, співрозмовник журналістів сказав, що цей саміт проводять для того, щоб не було пропозиції Китаю, який "повторює наративи Росії", але "українська точка зору отримала платформу і більшу видимість на міжнародній арені".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лула засмучений: Зеленський не з'явився на зустріч
|Жеваго вважає Коломойського причетним до спроби відсудити акції Полтавського ГЗК
|Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів
|Кулеба прибув у Марокко, де проведе переговори
|Папа Римський поставив італійського кардинала на чолі миротворчої місії в Україні
|Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру
|Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів