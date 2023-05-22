Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шольц не очікує швидкого вступу України до НАТО
09:36 22.05.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не розраховує на швидкий вступ України до НАТО. Нині на передньому плані військова підтримка України в боротьбі з Росією, заявив він у Хіросімі в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt TV.
Що стосується повоєнного часу, то потрібно з'ясувати, які гарантії безпеки будуть ефективними для країни, додав німецький політик. Україна в будь-якому разі буде і тоді використовувати західну зброю.
Як зауважив канцлер, на саміті НАТО в Бухаресті (у 2008 році - Ред.) Україні відкрили перспективу приєднання до Альянсу. "Однак ухвалюючи таке рішення, було зрозуміло, що це не може статися найближчим часом", - сказав Шольц. За його словами, Україна наразі не в змозі виконати низку критеріїв для вступу в НАТО.
Тим часом президент України Володимир Зеленський під час участі в саміті "Групи семи" заявив союзникам, що на Вільнюському саміті НАТО в липні Київ очікує на конкретні рішення та чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лула засмучений: Зеленський не з'явився на зустріч
|Жеваго вважає Коломойського причетним до спроби відсудити акції Полтавського ГЗК
|Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів
|Кулеба прибув у Марокко, де проведе переговори
|Папа Римський поставив італійського кардинала на чолі миротворчої місії в Україні
|Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру
|Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів