Шольц не очікує швидкого вступу України до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не розраховує на швидкий вступ України до НАТО. Нині на передньому плані військова підтримка України в боротьбі з Росією, заявив він у Хіросімі в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt TV.

Що стосується повоєнного часу, то потрібно з'ясувати, які гарантії безпеки будуть ефективними для країни, додав німецький політик. Україна в будь-якому разі буде і тоді використовувати західну зброю.

Як зауважив канцлер, на саміті НАТО в Бухаресті (у 2008 році - Ред.) Україні відкрили перспективу приєднання до Альянсу. "Однак ухвалюючи таке рішення, було зрозуміло, що це не може статися найближчим часом", - сказав Шольц. За його словами, Україна наразі не в змозі виконати низку критеріїв для вступу в НАТО.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час участі в саміті "Групи семи" заявив союзникам, що на Вільнюському саміті НАТО в липні Київ очікує на конкретні рішення та чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.