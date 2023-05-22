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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізналися, хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні

 

Представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена дозволити союзникам передавати літаки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зміна позиції Байдена, за словами американських, європейських та українських чиновників, пов'язана з постійним тиском з боку союзників, Конгресу та президента України Володимира Зеленського. Але головною рушійною силою в адміністрації президента США був саме Блінкен.

За даними видання, Блінкен також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику. Блінкен також відіграв головну роль, коли НАТО було в глухому куті, перед постачанням Україні сучасних танків.

У той час як Німеччина вагалася щодо схвалення передачі Україні танків Leopard 2, Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу танків M1 Abrams, що й дозволило прибрати всі перешкоди для танкової коаліції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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