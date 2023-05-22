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Байден ще не вирішив, чи будуть F-16 поставлені Україні безпосередньо зі США
09:00 22.05.2023 |
Президент США Джозеф Байден підтримує спільні міжнародні зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, але ще не ухвалив рішення про постачання будь-яких з них Україні безпосередньо зі США, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у неділю у програмі CNN "State of the Union".
"Я думаю, що з огляду на кількість F-16, яка нині є на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, які дав нам Конгрес, існує так багато інших пріоритетів для систем, можливо, ми більше зосередимося на передачі третім сторонам, але президент ще не прийняв остаточного рішення", - сказав Салліван, коли його запитали, чи США відправлять літаки безпосередньо в Україну.
За словами Саллівана, причина полягає в тому, що винищувачі не є критично важливими для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.
"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно та в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу", - сказав він.
"Тепер, коли ми це зробили, ми можемо розраховувати на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби", - підсумував Салліван.
Як повідомлялося, Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.
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