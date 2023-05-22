Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди не продаватимуть літаки F-16 приватній американській компанії

[thumb=left][/

 

Нідерланди розірвали контракт на продаж 28 винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-ресурс Oryx у Twitter.

"Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тому неважко здогадатися, де вони справді опиняться", - йдеться у повідомленні Oryx.

Варто зазначити, що компанія Draken International мала намір купити 40 винищувачів F-16 ВПС Нідерландів. У 2021 році Міністерство оборони Нідерландів оголосило про продаж Draken International 12 винищувачів зі складу Королівських ВПС, їх продали в 2022 році.

Фірма займається підготовкою льотчиків і має договір з Пентагоном виконання ролі умовного противника у навчаннях ВПС.

Літак F-16 - це легкий американський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Завдяки своїй універсальності, F-16 здатний виконувати практично всі завдання у повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.

Авіаційна коаліція

Понад рік уряд України працював над створенням авіаційної коаліції та передачі ЗСУ літаків країн НАТО.

Цього тижня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте повідомили про спільну роботу щодо створення коаліції винищувачів для передачі Україні F-16. Низка країн заявила про готовність передати нашим воїнам свої літаки, проте Сполучені Штати Америки деякий час забороняли початок навчань для наших пілотів.

Але 19 травня стало відомо, що США підтримали надання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів у Європі. Однак поки що немає точних термінів, коли саме літаки опиняться в Україні. Наразі бажання стати частиною коаліції висловили також Британія, Франція, Нідерланди, Болгарія та Данія.

Представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена, дозволити союзникам передавати літаки Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес