Зеленський подякував Сунаку за «коаліцію винищувачів»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Хіросімі в суботу, 20 травня, де він перебував з робочим візитом для участі в саміті Великої сімки (G7).

"Подякував за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів", - написав Зеленський у Telegram після зустрічі з британським прем'єром. За його словами, було обговорено подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента України до Великої Британії, що відбувся 14 травня. Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і "скоординували позиції" напередодні участі в саміті Великої сімки, зазначається в повідомленні .

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми вранці в суботу. Його доправив до Японії французький урядовий літак із Саудівської Аравії, де український президент брав участь у саміті Ліги арабських держав, повідомило агентство Reuters.