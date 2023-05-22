Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з лідерами Канади та Індонезії

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Хіросімі, в неділю, 21 травня, де він перебуває з робочим візитом для участі в саміті Великої сімки (G7).

Зеленський подякував Трюдо за підтримку України та допомогу в розмінуванні території. Також серед тем обговорення було навчання українських молодших офіцерів у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER та санкційний тиск на Росію.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз - критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", - цитує Зеленського пресслужба ОП.

Також Зеленський вкотре зазначив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Київ очікує на конкретні рішення про членство України в Альянсі.

Зустріч із Президентом Індонезії

Також у Хіросімі Зеленський провів зустріч з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Зеленський закликав його посприяти у поверненні незаконно депортованих дітей до України. Зі свого боку, як пише сайт ОП, Відодо привітав продовження "зернової угоди".

Зеленський також подякував колезі за запрошення взяти участь в саміті G20 у листопаді 2022 року, на якому було представлено українську "формулу миру".

Зеленський у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хіросімі, де на полях саміту G7 вже провів зустріч із лідерами Німеччини, Італії, Великобританії, Індії. Також у неділю очікується зустріч з президентом США Джо Байденом.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес