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Зеленський зустрівся з лідерами Канади та Індонезії
08:18 22.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Хіросімі, в неділю, 21 травня, де він перебуває з робочим візитом для участі в саміті Великої сімки (G7).
Зеленський подякував Трюдо за підтримку України та допомогу в розмінуванні території. Також серед тем обговорення було навчання українських молодших офіцерів у рамках канадської тренувальної місії UNIFIER та санкційний тиск на Росію.
"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України у протистоянні російській агресії. Та зараз - критичний момент для нас і для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", - цитує Зеленського пресслужба ОП.
Також Зеленський вкотре зазначив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі Київ очікує на конкретні рішення про членство України в Альянсі.
Зустріч із Президентом Індонезії
Також у Хіросімі Зеленський провів зустріч з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Зеленський закликав його посприяти у поверненні незаконно депортованих дітей до України. Зі свого боку, як пише сайт ОП, Відодо привітав продовження "зернової угоди".
Зеленський також подякував колезі за запрошення взяти участь в саміті G20 у листопаді 2022 року, на якому було представлено українську "формулу миру".
Зеленський у Хіросімі
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хіросімі, де на полях саміту G7 вже провів зустріч із лідерами Німеччини, Італії, Великобританії, Індії. Також у неділю очікується зустріч з президентом США Джо Байденом.
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