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Данія готова допомогти з навчанням українських пілотів на F-16, - Міноборони
23:24 19.05.2023 |
Данія готова надати допомогу Україні у питанні підготовки пілотів на західних винищувачах F-16.
Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна.
"Позитивно, що є підтримка у підготовці українських пілотів F-16. Данія разом з близькими союзниками працювала над цим. З данської сторони ми готові надати підтримку. Зараз ми погодимо деталі разом з близькими союзниками", - заявив глава Міноборони Данії.
"Позитивно, що є підтримка у підготовці українських пілотів F-16. Данія разом з близькими союзниками працювала над цим. З данської сторони ми готові надати підтримку. Зараз ми погодимо деталі разом з близькими союзниками", - заявив глава Міноборони Данії.
Навчання українських пілотів на західних винищувачах
Варто зауважити, що першою навчати пілотів України на сучасних винищувачах погодилася Британія. Вона планувала розпочати тренування вже влітку.
Після того, як Британія виступила з такою ініціативою, її підтримала Франція. Президент Еммануель Макрон цього тижня заявляв, що тренування пілотів можуть розпочатися "вже зараз".
При цьому сьогодні, 19 травня, президент США Джо Байден заявив, що його країна підтримує навчання пілотів України на F-16. Ця подія ознаменувала початок коаліції винищувачів для України, відреагував пізніше керівник ОП Андрій Єрмак.
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