Суд зменшив розмір застави для екснардепа Микитася до 40 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 17 липня строк тримання під вартою колишнього народного депутата Максима Микитася, але зменшив розмір визначеної для нього у якості альтернативи застав до 40 млн грн.

Таке рішення 19 травня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

Прокурор САП просив продовжити запобіжний захід для екснардепа ще на два місяці.

"Клопотання прокурора САП про продовження строку тримання під вартою - задовольнити частково. Продовжити обвинуваченому Микитасю Максиму Вікторовичу строк тримання під вартою на 60 днів до 17 липня 2023 року включно. Одночасно визначити Микитасю заставу в розмірі 40 млн грн", - оголосив головуючий суддя Володимир Воронько.

Як повідомлялося, на початку лютого ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу для Микитася у вигляді тримання під вартою, зменшивши розмір застави зі 100 млн до 85 млн грн. Згодом суд продовжив дію цього запобіжного заходу ще на два місяці - до 29 травня.

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня минулого року. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн, Апеляційна палата ВАКС 1 листопада зменшила розмір застави для Микитася до 100 млн грн.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості проєкту (220 млн євро) за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.