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АНАЛІТИКА

Суд зменшив розмір застави для екснардепа Микитася до 40 мільйонів

23:08 19.05.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 17 липня строк тримання під вартою колишнього народного депутата Максима Микитася, але зменшив розмір визначеної для нього у якості альтернативи застав до 40 млн грн.

Таке рішення 19 травня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

Прокурор САП просив продовжити запобіжний захід для екснардепа ще на два місяці.

"Клопотання прокурора САП про продовження строку тримання під вартою - задовольнити частково. Продовжити обвинуваченому Микитасю Максиму Вікторовичу строк тримання під вартою на 60 днів до 17 липня 2023 року включно. Одночасно визначити Микитасю заставу в розмірі 40 млн грн", - оголосив головуючий суддя Володимир Воронько.

Як повідомлялося, на початку лютого ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу для Микитася у вигляді тримання під вартою, зменшивши розмір застави зі 100 млн до 85 млн грн. Згодом суд продовжив дію цього запобіжного заходу ще на два місяці - до 29 травня.

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня минулого року. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Микитася запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн, Апеляційна палата ВАКС 1 листопада зменшила розмір застави для Микитася до 100 млн грн.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості проєкту (220 млн євро) за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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