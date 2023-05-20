Суд зменшив розмір застави для колишнього голови ДФС Насірова на 400 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови ДФС Романа Насірова, але зменшив розмір визначеної для нього у якості альтернативи застави із 523 млн грн до 107 млн грн.

Відповідне рішення ​слідча суддя Лариса Задорожна ухвалила 16 травня, повідомляє Центр протидії корупції.

При цьому сторона захисту подавала клопотання не про зменшення застави, а про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт. При цьому в обґрунтуванні йшлося лише про те, що у Лук'янівському СІЗО немає бомбосховищ і те, що Насіров потребує медичного обстеження, хоч і має задовільний стан здоров'я.

У ЦПК додали, що станом на сьогодні Насіров все ще залишається в СІЗО.

Як повідомлялося, на початку травня Апеляційна палата ВАКС відмовилася переглядати обмежувальний захід для колишнього голови ДФС України Романа Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 523 млн грн застави.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.