Зеленський вперше від початку війни зустрінеться з Моді

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7), що проходить в японській Хіросімі. Про це повідомило в п'ятницю, 19 травня, міністерство закордонних справ Індії.

Переговори Моді та Зеленського заплановані на вечір суботи, 20 травня. Це буде перша особиста зустріч лідерів України та Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція Reuters. До цього Моді та Зеленський кілька разів спілкувалися телефоном.

Неоднозначна позиція Індії у питанні війни РФ проти України

Індія відмовляється засуджувати Росію та збільшує торгівлю з нею до рекордного рівня, здебільшого завдяки імпорту російської нафти.

Водночас у вересні 2022 року Моді під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що зараз - "не епоха війни".