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Зеленський вперше від початку війни зустрінеться з Моді
22:44 19.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7), що проходить в японській Хіросімі. Про це повідомило в п'ятницю, 19 травня, міністерство закордонних справ Індії.
Переговори Моді та Зеленського заплановані на вечір суботи, 20 травня. Це буде перша особиста зустріч лідерів України та Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважує агенція Reuters. До цього Моді та Зеленський кілька разів спілкувалися телефоном.
Неоднозначна позиція Індії у питанні війни РФ проти України
Індія відмовляється засуджувати Росію та збільшує торгівлю з нею до рекордного рівня, здебільшого завдяки імпорту російської нафти.
Водночас у вересні 2022 року Моді під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що зараз - "не епоха війни".
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