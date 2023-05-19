Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський - лідерам арабських країн: допоможіть захистити людей, включно з мусульманами

 

Арабські країни можуть допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав.

"Я хочу залишити цей заклик в Джидді: допоможіть захистити наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою. Зі мною тут Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу, один з корінних народів України. Його дім - це Крим, мусульманський регіон в Україні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кримські татари першими в Україні стали жертвами репресій росіян в окупованому Криму. Зеленський закликав арабські країни сприяти повернення українців, зокрема дітей, яких депортувала Росія.

"У нас є позитивний досвід з Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії і взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.

Після цього глава держави, за попередніми даними, поїде до Японії на саміт країн "Великої сімки".

Репресії кримськотатарського народу

Варто зазначити, що представники кримськотатарського народу були одним з перших, хто виступив проти окупації Криму росіянами, та стали жертвами репресій.

Зокрема, росіяни почали переслідувати "неугодних" кримських татар, які підтримують Україну. Так, нещодавно після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5179
  0,0292
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес