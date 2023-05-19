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Зеленський - лідерам арабських країн: допоможіть захистити людей, включно з мусульманами
16:25 19.05.2023 |
Арабські країни можуть допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав.
"Я хочу залишити цей заклик в Джидді: допоможіть захистити наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою. Зі мною тут Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу, один з корінних народів України. Його дім - це Крим, мусульманський регіон в Україні", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що кримські татари першими в Україні стали жертвами репресій росіян в окупованому Криму. Зеленський закликав арабські країни сприяти повернення українців, зокрема дітей, яких депортувала Росія.
"У нас є позитивний досвід з Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід", - заявив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії і взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.
Після цього глава держави, за попередніми даними, поїде до Японії на саміт країн "Великої сімки".
Репресії кримськотатарського народу
Варто зазначити, що представники кримськотатарського народу були одним з перших, хто виступив проти окупації Криму росіянами, та стали жертвами репресій.
Зокрема, росіяни почали переслідувати "неугодних" кримських татар, які підтримують Україну. Так, нещодавно після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова.
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