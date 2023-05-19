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Австралія запровадила санкції проти компаній «Полюс», «Северсталь», «Роснафта», групи російських банків і чиновників
11:41 19.05.2023 |
Австралія додала низку позицій до свого російського санкційного списку, запровадивши обмеження проти групи банків, компаній і кількох чиновників.
Зокрема, в оновленому 18 травня переліку з'явилися ПАТ "Полюс", ПАТ "Северсталь", ПАТ "НК "Роснафта".
До санкційного списку також внесено п'ять російських банків: "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зеніт", МТС-банк і Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР).
Список чиновників у санкційному переліку Австралії поповнили Юрій Чиханчин (разом з очолюваним ним відомством - Росфінмоніторингом), Максим Орєшкін, Лариса Бричева.
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