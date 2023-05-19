Австралія запровадила санкції проти компаній «Полюс», «Северсталь», «Роснафта», групи російських банків і чиновників

Раніше в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Зеленський особисто візьме участь у саміті "Групи семи" в Японії. "Фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати наші інтереси", - заявив він.