На саміті G7 обговорять винищувачі F-16 для України - президент Євроради

Лідери країн G7 на саміті у японській Хіросімі обговорять можливу передачу Україні американських винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Financial Times.

За його словами, лідери країн Групи семи в п'ятницю обговорять збільшення військової підтримки України, включаючи винищувачі F-16.

"Що стосується військової підтримки України, сьогодні ми маємо нагоду обговорити цю тему разом з Джо Байденом та іншими членами G7", - зазначив Мішель.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.

Крім того, портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.