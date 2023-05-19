Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На саміті G7 обговорять винищувачі F-16 для України - президент Євроради

 

Лідери країн G7 на саміті у японській Хіросімі обговорять можливу передачу Україні американських винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Financial Times.

За його словами, лідери країн Групи семи в п'ятницю обговорять збільшення військової підтримки України, включаючи винищувачі F-16.

"Що стосується військової підтримки України, сьогодні ми маємо нагоду обговорити цю тему разом з Джо Байденом та іншими членами G7", - зазначив Мішель.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.

Крім того, портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5471
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес