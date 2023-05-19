Британія оголосила про нові санкції проти Росії

Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 86 російських фізичних осіб і компаній, пов'язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Заходи включають боротьбу з тіньовими фізичними та юридичними особами, пов'язаними з крадіжкою та перепродажем українського зерна. Крім того, санкції націлені на основні російські енергетичні та військові судноплавні компанії.

Під санкції потрапили також компанії, пов'язані з "Росатомом", які виробляють передові матеріали і технології, включаючи лазери для військової техніки.

В санкційний список включили організацій, пов'язаних з російським "Росатомом", зокрема UMATEX і TRINITI.

Також під санкціями опинився призначений РФ "директор" Запорізької АЕС Олег Романенко, 13 членів ради директорів компанії "Газпром-Нефть" і п'ять членів ради директорів "Транснефть".

Під санкції потрапив мільярдер Ігор Алтушкін та його "Російська мідна компанія", а також вісім компаній, пов'язаних з виробництвом металів, зокрема "Северсталь" Олексія Мордашова, Магнітогорський металургійний комбінат, "Трубна металургійна компанія", "Об'єднана металургійна компанія", "Мечел-Сталь Менеджмент", Челябінський металургійний комбінат.

У санкційний список потрапили 24 фізичні та юридичні особи, пов'язані з транспортними послугами Росії, зокрема Pawell Shipping Co LLP, Державна зернова корпорація та її директор Нікіта Бусел, які причетні до крадіжки українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Обмеження стосуватимуться шістьох великих російських судноплавних компаній, які "створювали та підтримували економіку Путіна під час війни". Це стосується компанії Sun Ship Management, пов'язаної з "Совкомфлотом", найбільшою російською державною судноплавною компанією, яка підтримує Росію в обході або підриві наслідків західних санкцій.

Також санкції запровадили проти 20 керівників оборонного сектору та компаній, які підтримують військову діяльність Росії. Зокрема, у списку - директори "Концерну Калашникова", що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії. АТ "БМЗ", яке виробляє протипіхотні та протитанкові міни, АТ "Мотовиліхінське", яке виробляє гаубиці.

П'ять фінансових установ опинилися під санкціями, зокрема "Дом. РФ", який діє за дорученням уряду Росії, і Металургійний інвестиційний банк, який підтримує промисловий експорт Росії.