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У США повідомили, що Україна збила російський літак за допомогою системи Patriot – ЗМІ
09:24 19.05.2023 |
Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.
Про це повідомили у коментарі CNN неназвані представники Пентагону і Конгресу США, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.
Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження.
Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.
Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.
Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.
У Пентагоні заявили, що система Patriot в Україні справді зазнала ушкоджень, та її вже полагодили.
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