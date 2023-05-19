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У Пентагоні помилилися на $3 млрд в оцінці поставленого Україні обладнання, це дасть змогу відправити Києву більше зброї
22:44 18.05.2023 |
Пентагон переоцінив американське обладнання, відправлене Україні, приблизно на $3 млрд, повідомляє Reuters у четвер із посиланням на помічника Сенату і представника Міноборони.
За даними видання, ця помилка відкриває можливість відправки більшої кількості зброї Києву для оборони від РФ.
"Ми виявили невідповідність у тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - сказав один із високопоставлених чиновників Міністерства оборони на умовах анонімності.
У виданні зазначають, що у своєму обліку Пентагон використовував відновлювальну вартість для оцінки допомоги у вигляді зброї, а не вартість самої зброї з урахуванням амортизації. Джерела повідомили, що в четвер Конгрес буде повідомлено про коригування бухгалтерського обліку.
Представник оборонного відомства також сказав, що кількість переоцінених озброєнь може зрости ще більше, оскільки Пентагон продовжує вивчати ситуацію.
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