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АНАЛІТИКА

Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

 

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot виробництва США постраждав від ракетного удару в Україні, але ушкодження вже усунули, і ЗРК повернувся в стрій, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я можу підтвердити: один Patriot зазнав пошкоджень, але його полагодили, і він знову повністю працює", - сказала вона на брифінгу.

Раніше Міноборони РФ стверджувало, що 16 травня атакою "Кинджала" було уражено ЗРК Patriot у Києві.

За даними телеканалу CNN, загалом в Україні є два ЗРК Patriot - один надійшов зі США, другий направили спільними зусиллями ФРН і Нідерланди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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