Фінансові новини
- |
- 18.05.23
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Адвокат стверджує, що зі слідством співпрацював під прикриттям давній знайомий Князєва
17:29 18.05.2023 |
У справі про хабар у розмірі 2,7 млн дол. з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва Кирило Горбуров.
Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя, передає кореспондент Укрінформу.
За словами захисника, Князєву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: сам ексголова ВС, адвокат Олег Горецький і довірена особа на ім'я Кирило Горбуров. Слідство повідомило про підозри Князєву і Горецькому, однак Горбурову обвинувачення не висунуті.
"Горбуров - це особа, яка співпрацювала зі слідством під прикриттям. Він був залучений до конфіденційного співробітництва", - сказав адвокат.
На його думку, Горбуров вчинив провокацію щодо ексголови ВС.
За словами адвоката, Князєв був знайомий з Горбуровим з 2007 року, ще коли жив у Миколаєві.
Чоловік на ім'я Кирило Горбуров був депутатом Миколаївської міськради. За даними ЗМІ, Кирило Горбуров - кум Князєва.
Як повідомляв Укрінформ, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали Голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.
16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри чинному Голові ВС Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень як голови ВС.
17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.
18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання під вартою ексголови Верховного Суду.
Князєв справу щодо нього назвав "помстою".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прес-служба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським
|Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg
|Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний
|Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами - Politico
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Адвокат стверджує, що зі слідством співпрацював під прикриттям давній знайомий Князєва
|«Зернова угода» не передбачає виконання вимог Росії - посол Боднар
|Під час обшуків не вдалося знайти близько мільйона доларів із хабара Князєву - прокурор
|САП відкрила справу через злив інформації щодо справи екс-голови Верховного суду Князєва
|ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду
|У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT
|Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters
Бізнес
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду
|Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами
|Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру