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АНАЛІТИКА

Адвокат стверджує, що зі слідством співпрацював під прикриттям давній знайомий Князєва

17:29 18.05.2023 |

Політика

 

У справі про хабар у розмірі 2,7 млн дол. з Національним антикорупційним бюро співпрацював давній знайомий ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва Кирило Горбуров.

Про це заявив адвокат Князєва під час засідання Вищої ради правосуддя, передає кореспондент Укрінформу.

За словами захисника, Князєву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: сам ексголова ВС, адвокат Олег Горецький і довірена особа на ім'я Кирило Горбуров. Слідство повідомило про підозри Князєву і Горецькому, однак Горбурову обвинувачення не висунуті.

"Горбуров - це особа, яка співпрацювала зі слідством під прикриттям. Він був залучений до конфіденційного співробітництва", - сказав адвокат.

На його думку, Горбуров вчинив провокацію щодо ексголови ВС.

За словами адвоката, Князєв був знайомий з Горбуровим з 2007 року, ще коли жив у Миколаєві.

Чоловік на ім'я Кирило Горбуров був депутатом Миколаївської міськради. За даними ЗМІ, Кирило Горбуров - кум Князєва.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали Голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри чинному Голові ВС Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень як голови ВС.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання під вартою ексголови Верховного Суду.

Князєв справу щодо нього назвав "помстою".
 

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