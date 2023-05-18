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АНАЛІТИКА

«Зернова угода» не передбачає виконання вимог Росії - посол Боднар

 

У «зерновій угоді» не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії, ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз «причепити», - це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії», - пояснив дипломат.

Він зауважив, що ООН підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.

«Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі», - наголосив посол.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте в Росії заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

17 травня стало відомо, що дію «зернової угоди» продовжено на два місяці.

Починаючи з квітня 2023 року російська сторона постійно блокувала виконання "зернової угоди". Зокрема, з 8 по 14 травня 2023 року, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, жодне судно не пройшло інспекцію на вхід до морських портів України та жодне судно не було зареєстроване для огляду на вхід.
Ключові теги: Росія
 

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