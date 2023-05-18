«Зернова угода» не передбачає виконання вимог Росії - посол Боднар

У «зерновій угоді» не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії, ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз «причепити», - це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії», - пояснив дипломат.

Він зауважив, що ООН підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.

«Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі», - наголосив посол.

Як повідомляв Укрінформ, Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте в Росії заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.

17 травня стало відомо, що дію «зернової угоди» продовжено на два місяці.

Починаючи з квітня 2023 року російська сторона постійно блокувала виконання "зернової угоди". Зокрема, з 8 по 14 травня 2023 року, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, жодне судно не пройшло інспекцію на вхід до морських портів України та жодне судно не було зареєстроване для огляду на вхід.