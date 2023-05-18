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Під час обшуків не вдалося знайти близько мільйона доларів із хабара Князєву - прокурор

15:37 18.05.2023 |

Політика

 

Правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів, за даними слідства, переданого ексголові Верховного Суду як неправомірна вигода для ухвалення потрібного рішення.

Про це повідомив у коментарі журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко сказав: "Близько мільйона доларів як предмета неправомірно вигоди".

За словами прокурора, гроші передавалися Князєву у два етапи: 3 травня було передано 1 млн 350 тис. доларів і 15 травня - 450 тис. дол.

Наразі правоохоронці вилучили 450 тис. дол. у Князєва вдома, ще 597 тис. дол. знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, сказав Омельченко.

Під час обшуків не вдалося знайти близько мільйона доларів із хабара Князєву - прокурор

 

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали Голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри чинному Голові ВС Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень як голови ВС.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання під вартою ексголови Верховного Суду.

Князєв, відповідаючи на запитання членів ВРП стосовно знайдених у його кабінеті пакетів з грошима, зазначив, що у сейфі зберігалася певна сума його особистих коштів. Він стверджує, що про походження інших сум йому не відомо, оскільки доступ до кабінету Голови ВС має широке коло осіб.

Справу щодо нього Князєв назвав "помстою".
 

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