Фінансові новини
- |
- 18.05.23
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
САП відкрила справу через злив інформації щодо справи екс-голови Верховного суду Князєва
14:40 18.05.2023 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала розслідування кримінальної справи за фактом розголошення даних, які становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва та його спільника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.
Зазначимо, що провадження відкрили за ч. 3 ст. 387 КК (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування). Досудове розслідування доручили Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.
У САП підкреслюють, що розголошення охоронюваних законом даних є незаконним та може завдати непоправної шкоди інтересам держави.
Так, особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, що стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які вилучили під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кабінеті колишнього голови Верховного суду, мають понести передбачене законом покарання.
Окрім того, зазначається, що інформація та матеріали, які були отримані в межах досудового розслідування та стосуються конкурсу на обрання членів ВККС, будуть надані на запит Вищої ради правосуддя, який вже надійшов та перебуває на опрацюванні у САП.
Зазначимо, що ЗМІ повідомляли про те, що Князєв намагався впливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Справа Князєва
Правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову ВС Князєва.
Після цього пленум Верховного суду висловив Князєву недовіру та його звільнили з посади голови суду. Потім керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прес-служба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським
|Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg
|Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний
|Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами - Politico
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Адвокат стверджує, що зі слідством співпрацював під прикриттям давній знайомий Князєва
|«Зернова угода» не передбачає виконання вимог Росії - посол Боднар
|Під час обшуків не вдалося знайти близько мільйона доларів із хабара Князєву - прокурор
|САП відкрила справу через злив інформації щодо справи екс-голови Верховного суду Князєва
|ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду
|У Конгресі США просять Байдена розблокувати постачання F-16 для України, - NYT
|Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України – Reuters
Бізнес
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду
|Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами
|Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру